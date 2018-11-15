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Карпин объяснил отказ от «Спартака»
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Тренер «Ростова» Карпин назвал причины отказа от должности наставника «Спартака» 

Газета.Ru + ещё 4 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин объяснил, почему отказался возглавить московский "Спартак".
" Одна из причин заключается в том, что покидать "Ростов" после того доверия со стороны руководства клуба, губернатора и болельщиков, я считаю, что это неправильно. Неправильно на полпути бросать начатое. Здесь мне очень комфортно находиться.
Прежде всего это было бы по отношению к "Ростову" неправильно. Начиная с президента — человека, который вокруг себя собрал конкурентоспособную команду, клуб, тренерский штаб и футболистов. Такую команду не хочется покидать", — цитирует Карпина "Матч ТВ".
Специалист отметил, что допускает мысль о возвращении в столичный клуб.
"Через десять лет, если меня выгонят из "Ростова", то почему нет?" — сказал Карпин.
12 ноября главным тренером "Спартака" был назначен Олег Кононов.
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