Карпин объяснил отказ от «Спартака»

Тренер «Ростова» Карпин назвал причины отказа от должности наставника «Спартака»

" Одна из причин заключается в том, что покидать "Ростов" после того доверия со стороны руководства клуба, губернатора и болельщиков, я считаю, что это неправильно. Неправильно на полпути бросать начатое. Здесь мне очень комфортно находиться.

Прежде всего это было бы по отношению к "Ростову" неправильно. Начиная с президента — человека, который вокруг себя собрал конкурентоспособную команду, клуб, тренерский штаб и футболистов. Такую команду не хочется покидать", — цитирует Карпина "Матч ТВ".

Специалист отметил, что допускает мысль о возвращении в столичный клуб.

"Через десять лет, если меня выгонят из "Ростова", то почему нет?" — сказал Карпин.