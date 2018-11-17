Швецию и Россию в Лиге наций рассудят французы 

Французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном рассудит матч футбольной Лиги наций между сборными Швеции и России, информирует официальный сайт УЕФА.
Ассистентами Бастьена выступят Хишам Закрани и Фредерик Хакетт, в роли дополнительных ассистентов выступят Франсуа Летесье и Жером Мигельгорри.
Резервным арбитром назначен Николя Дано.
Встреча группы 2 лиги В пройдет 20 ноября в Стокгольме.
Сборная России с 7 баллами возглавляет турнирную таблицу. Шведы имеют в активе 1 очко и замыкают таблицу.