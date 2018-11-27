ЦСКА проиграл «Виктории» в матче Лиги чемпионов 

Московский ЦСКА потерпел поражение от чешской «Виктории» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
ЦСКА забил первым. На 11-й минуте Никола Влашич реализовал пенальти за фол на Георгии Щенникове. На 44-й минуте «Виктория» упустила возможность сравнять счёт. Роман Прохазка не сумел переиграть Игоря Акинфеева. Уже в тором тайме Прохазка в конечном итоге смог поразить ворота ЦСКА, забив на 56-й минуте после паса Яна Копица. На 81-й минуте «Виктория» вышла вперёд благодаря голу Лукаша Гейды.
В заключительном, шестом туре группового этапа, армейцы на выезде сыграют с мадридским «Реалом», а Виктория на своём поле примет итальянскую «Рому».
Ранее сообщалось, что ЦСКА не смог победить «Викторию» и лишился шансов пробиться в плей-офф Юношеской лиги УЕФА.