ЦСКА проиграл «Виктории» в матче Лиги чемпионов

Московский ЦСКА потерпел поражение от чешской «Виктории» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В заключительном, шестом туре группового этапа, армейцы на выезде сыграют с мадридским «Реалом» , а Виктория на своём поле примет итальянскую «Рому».

Ранее сообщалось, что ЦСКА не смог победить «Викторию» и лишился шансов пробиться в плей-офф Юношеской лиги УЕФА.