Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЦСКА проиграл «Виктории» в матче Лиги чемпионов 

RT на русском + ещё 229 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский ЦСКА потерпел поражение от чешской «Виктории» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
ЦСКА забил первым. На 11-й минуте Никола Влашич реализовал пенальти за фол на Георгии Щенникове. На 44-й минуте «Виктория» упустила возможность сравнять счёт. Роман Прохазка не сумел переиграть Игоря Акинфеева. Уже в тором тайме Прохазка в конечном итоге смог поразить ворота ЦСКА, забив на 56-й минуте после паса Яна Копица. На 81-й минуте «Виктория» вышла вперёд благодаря голу Лукаша Гейды.
В заключительном, шестом туре группового этапа, армейцы на выезде сыграют с мадридским «Реалом», а Виктория на своём поле примет итальянскую «Рому».
Ранее сообщалось, что ЦСКА не смог победить «Викторию» и лишился шансов пробиться в плей-офф Юношеской лиги УЕФА.
RT на русском: последние новости
Ветеран «Спартака» прокомментировал негативное отношение болельщиков к Глушакову Полузащитник Классон продлил контракт с «Краснодаром» «Анжи» подписал контракт с воспитанником ПСЖ
Никола Влашич , Роман Прохазка , Игорь Акинфеев , Георгий Щенников , Реал , Футбол , Волейбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе жестко ответила на вопрос о Медведевой23
Ягудин озвучил проблему Медведевой29
Американская фигуристка поддержала «королеву» Медведеву
Фуркад записал обращение к Шипулину
Кокорину и Мамаеву грозит «публичная порка»212
Видео
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
12:17
Умер чемпион СССР по футболу
Футбол
01:07
Кокорину и Мамаеву грозит «публичная порка»
Футбол
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
04:05
Плющенко разгневал россиян из-за Медведевой
Фигурное катание
02:56
Опубликовано последнее интервью Шумахера
Автоспорт
01:17
Чемпионка ОИ госпитализирована с ножевыми ранениями
Волейбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение