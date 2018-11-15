Сборная России обратилась к болельщикам

Сборная РФ опубликовала обращение к болельщикам

В твиттере сборной России по футболу появилось обращение команды к болельщикам перед матчем с Германией. Сборная поблагодарила фанатов за поддержку.

Матч с немецкой командой в сборной РФ назвали очень важным. В сообщении отмечается, что футболисты чувствуют поддержку россиян «всем сердцем» и хотят показать свою лучшую игру.

«Вы даже не представляете, как мы ценим ваше тепло и вашу веру!» — подчеркнули в сборной.

В комментариях к этому посту пользователи заверили, что будут болеть за национальную команду.

«Буду помирать в три часа ночи, но смотреть и болеть! Удачи, парни! Только победа!» — написал @notnow_nottoday (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Ребятушки, мы с вами!» — добавил @Ts6ym8qB7UK25v0.

«Главное не больше трёх пропустить ну а там как карта ляжет!» — заявил @Kuchumru.

Друзья, нам предстоит сыграть очень важный матч!

Огромное спасибо вам за поддержку: мы её чувствуем всем сердцем и полны желания показать все наши лучшие качества!

Вы даже не представляете, как мы ценим ваше тепло и вашу веру! Вместе мы — команда! Спасибо вам за всё! pic.twitter.com/P4FQfrD5bV— Сборная России (@TeamRussia) 14 ноября 2018 г.

Товарищеский матч России и Германии пройдет 15 ноября в Лейпциге. Игра начнется на стадионе «Ред Булл Арена» в 22:45 по московскому времени. Прямую трансляцию игры будет вести «Первый канал».