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Сборная России обратилась к болельщикам
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Сборная РФ опубликовала обращение к болельщикам 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В твиттере сборной России по футболу появилось обращение команды к болельщикам перед матчем с Германией. Сборная поблагодарила фанатов за поддержку.
Матч с немецкой командой в сборной РФ назвали очень важным. В сообщении отмечается, что футболисты чувствуют поддержку россиян «всем сердцем» и хотят показать свою лучшую игру.
«Вы даже не представляете, как мы ценим ваше тепло и вашу веру!» — подчеркнули в сборной.
В комментариях к этому посту пользователи заверили, что будут болеть за национальную команду.
«Буду помирать в три часа ночи, но смотреть и болеть! Удачи, парни! Только победа!» — написал @notnow_nottoday (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Ребятушки, мы с вами!» — добавил @Ts6ym8qB7UK25v0.
«Главное не больше трёх пропустить ну а там как карта ляжет!» — заявил @Kuchumru.
Товарищеский матч России и Германии пройдет 15 ноября в Лейпциге. Игра начнется на стадионе «Ред Булл Арена» в 22:45 по московскому времени. Прямую трансляцию игры будет вести «Первый канал».
Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель сообщал, что на матч продано более 30 тысяч билетов. «Ред Булл Арена» рассчитана на 40 тысяч человек.
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