Ещё
Жена Мамаева рассказала о тюремных свиданиях
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жена Мамаева рассказала о тюремных свиданиях 

Рамблер + ещё 2 4 часа назад
Фото: Instagram
Жена футболиста Павла Мамаева Алана заявила, что видела мужа только один раз за все время его ареста. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По словам супруги игрока, в основном они общаются в письмах. Впервые Алана Мамаева побывала на свидании в СИЗО в октябре. В ноябре она должна посетить мужа во второй раз, но пока свидание бережет.
Женщина пояснила, что для визита в изолятор ей нужно заполнить специальный бланк, чтобы получить разрешение.
Первая встреча супругов продлилась 40 минут вместо положенного часа. По словам Мамаевой, футболиста выводят к посетителям отдельно от остальных заключенных, и этот процесс сокращает встречу на 15 минут.
Ранее в интернете появились видео с нападениями Мамаева, Александра Кокорина, его брата и их друзей на людей в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Суд арестовал их до 8 декабря.
Алана Мамаева заявляла журналистам, что футболисты, скорее всего, были пьяны. Она попросила прощения и сказала, что ей стыдно за мужа. Позже в СМИ появилась информация, что женщина подала на развод, однако она это опровергла.
Затем она написала, что любит супруга, несмотря на мнение окружающих. По словам Мамаевой, после свидания с мужем она узнала, как все было на самом деле, и успокоилась. Футболист заявил жене, что драка была спровоцирована, и она ему поверила.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что спасает Кокорина и Мамаева91
Вокруг матча России и Германии разгорелся скандал4
Раскрыты премиальные сборной России за ЧМ-201824
Жену Мамаева лишили машины96
«Весь рот в крови, а он только улыбался»
Видео
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
05:55
Туктамышева прокомментировала провокационное фото
Фигурное катание
00:37
Раскрыты премиальные сборной России за ЧМ-2018
Футбол
00:21
Что спасает Кокорина и Мамаева
Футбол Статьи
04:41
Две шайбы за минуту: как Россия порвала Канаду
Хоккей
00:23
Тарасов выдвинул неожиданное требование по алиментам
Футбол Прочее
00:43
Ответил за драку: UFC лишил боя еще одного друга Хабиба
MMA Статьи
00:33
Раскрылся скандал с формой российских гимнастов перед ЧМ
Легкая атлетика
02:27
Кокорину и Мамаеву предрекли реальный срок
Футбол
03:38
Аршавин принял «радостное» решение
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение