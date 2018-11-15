Жена Мамаева рассказала о тюремных свиданиях

Жена футболиста Павла Мамаева Алана заявила, что видела мужа только один раз за все время его ареста. Об этом пишет « Комсомольская правда ».

По словам супруги игрока, в основном они общаются в письмах. Впервые Алана Мамаева побывала на свидании в СИЗО в октябре. В ноябре она должна посетить мужа во второй раз, но пока свидание бережет.

Женщина пояснила, что для визита в изолятор ей нужно заполнить специальный бланк, чтобы получить разрешение.

Первая встреча супругов продлилась 40 минут вместо положенного часа. По словам Мамаевой, футболиста выводят к посетителям отдельно от остальных заключенных, и этот процесс сокращает встречу на 15 минут.

Ранее в интернете появились видео с нападениями Мамаева, Александра Кокорина , его брата и их друзей на людей в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Суд арестовал их до 8 декабря.

Алана Мамаева заявляла журналистам, что футболисты, скорее всего, были пьяны. Она попросила прощения и сказала, что ей стыдно за мужа. Позже в СМИ появилась информация, что женщина подала на развод, однако она это опровергла.

Затем она написала, что любит супруга, несмотря на мнение окружающих. По словам Мамаевой, после свидания с мужем она узнала, как все было на самом деле, и успокоилась. Футболист заявил жене, что драка была спровоцирована, и она ему поверила.