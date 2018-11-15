«Реал» силен и без Роналду"

Бутрагеньо не считает Роналду необходимым для «Реала» игроком

Специалист уверил, что уровень команды не ухудшился после трансфера португальского форварда.

"Мы — "Реал" и без Роналду. Мы выиграли три Лиги чемпионов подряд, четыре за пять последних лет, но все равно не удовлетворены в полной мере. Криштиану продолжает оставаться выдающимся игроком, желаем ему всего наилучшего, но "Реал" силен даже без Роналду", — приводит слова Бутрагеньо Corriere dello Sport.

"Сливочные" на данный момент занимают первую строчку в группе G турнирной таблицы соревнования, "Ювентусу" так же принадлежит первое место в группе H.

Ранее защитник "Милана" Рауль Белланова извинился перед капитаном туринского клуба Джорджо Кьеллини.