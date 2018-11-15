«Реал» силен и без Роналду"

Директор мадридского "Реала" по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо прокомментировал уход нападающего Криштиану Роналду в туринский "Ювентус", передает "Советский спорт".
Специалист уверил, что уровень команды не ухудшился после трансфера португальского форварда.
"Мы — "Реал" и без Роналду. Мы выиграли три Лиги чемпионов подряд, четыре за пять последних лет, но все равно не удовлетворены в полной мере. Криштиану продолжает оставаться выдающимся игроком, желаем ему всего наилучшего, но "Реал" силен даже без Роналду", — приводит слова Бутрагеньо Corriere dello Sport.
"Сливочные" на данный момент занимают первую строчку в группе G турнирной таблицы соревнования, "Ювентусу" так же принадлежит первое место в группе H.
Ранее защитник "Милана" Рауль Белланова извинился перед капитаном туринского клуба Джорджо Кьеллини.