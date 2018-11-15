Вокруг матча России и Германии разгорелся скандал

В анонсе матча РФ — Германия увидели разжигание розни

«Не в силах драться на чужой земле, неча делать тебе и на отчине», — произносит герой фильма в анонсе.

По данным РИА Новости, Нилов хочет проверить, не нарушает ли ролик законодательство о разжигании межнациональной розни и морально-этические нормы.

По мнению Нилова, ролик может быть воспринят неоднозначно. Депутат напомнил, что футбольный матч — в первую очередь спортивное, товарищеское мероприятие, а исторические аналогии могут привести к конфликту и исказить спортивные цели.

В своем запросе депутат подчеркнул, что национальная политика России направлена не только на сохранение памяти о подвигах предков, но и на воспитание в молодежи уважения к гражданам всех национальностей.

Товарищеский матч России и Германии пройдет 15 ноября в Лейпциге. Игра начнется в 22:45 по московскому времени. Прямую трансляцию матча будет вести «Первый канал».