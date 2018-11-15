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Вокруг матча России и Германии разгорелся скандал
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В анонсе матча РФ — Германия увидели разжигание розни 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Олег Нилов попросил вице-премьера Константина Чуйченко проверить анонс матча Россия-Германия, опубликованный на сайте «Первого канала». Об этом сообщает РИА Новости.
Для анонса использовали кадры из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» о Ледовом побоище.
«Не в силах драться на чужой земле, неча делать тебе и на отчине», — произносит герой фильма в анонсе.
По данным РИА Новости, Нилов хочет проверить, не нарушает ли ролик законодательство о разжигании межнациональной розни и морально-этические нормы.
По мнению Нилова, ролик может быть воспринят неоднозначно. Депутат напомнил, что футбольный матч — в первую очередь спортивное, товарищеское мероприятие, а исторические аналогии могут привести к конфликту и исказить спортивные цели.
В своем запросе депутат подчеркнул, что национальная политика России направлена не только на сохранение памяти о подвигах предков, но и на воспитание в молодежи уважения к гражданам всех национальностей.
Товарищеский матч России и Германии пройдет 15 ноября в Лейпциге. Игра начнется в 22:45 по московскому времени. Прямую трансляцию матча будет вести «Первый канал».
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