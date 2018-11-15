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Футболист подкрепился в перерыве матча и пожалел
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Футболист подкрепился в перерыве матча и пожалел 

Lenta.ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: Reuters
Немецкий полузащитник турецкого «Бешикташа» Толгай Арслан отстранен от матчей команды на неопределенный срок. Об этом сообщает Hurriyet.
К такому решению пришел тренер стамбульского клуба Шеном Гюнеш после того, заставший игрока за приемом пищи во время перерыва матча против «Истанбул Башакшехир». Согласно одной из версий, в ответ на претензию со стороны Нюнеша Арслан заявил: «Меня все равно не выпускают на поле».
Матч против «Истанбул Башакшехир» закончился поражением «Бешикташа» со счетом 0:1. По итогам 12 туров команда занимает седьмую строчку в турнирной таблице.
На счету 28-летнего Арслана восемь матчей в нынешнем сезоне Турецкой Суперлиги. Он выступает за «Бешикташ» с 2015 года, сыграв за команду в общей сложности в 89 матчах. До этого футболист выступал в Германии в составе «Гамбурга».
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