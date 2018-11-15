Футболист подкрепился в перерыве матча и пожалел

Немецкий полузащитник турецкого «Бешикташа» Толгай Арслан отстранен от матчей команды на неопределенный срок. Об этом сообщает Hurriyet.

К такому решению пришел тренер стамбульского клуба Шеном Гюнеш после того, заставший игрока за приемом пищи во время перерыва матча против «Истанбул Башакшехир». Согласно одной из версий, в ответ на претензию со стороны Нюнеша Арслан заявил: «Меня все равно не выпускают на поле».

Матч против «Истанбул Башакшехир» закончился поражением «Бешикташа» со счетом 0:1. По итогам 12 туров команда занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

На счету 28-летнего Арслана восемь матчей в нынешнем сезоне Турецкой Суперлиги. Он выступает за «Бешикташ» с 2015 года, сыграв за команду в общей сложности в 89 матчах. До этого футболист выступал в Германии в составе «Гамбурга».