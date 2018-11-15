Березуцких отправили к Слуцкому

Директор голландского "Витесса" Марк ван Хинтум подтвердил информацию о том, что бывшие защитники московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие пополнят тренерский штаб клуба, передает "Советский спорт".
Команду возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, который раньше работал с армейцами.
"Наш штат станет больше, но Слуцкий привык к этому в России. Братья добавят нашей команде опыта", — заявил ван Хинтум в интервью Gelderlander.
Летом 2018 года 36-летние Березуцкие объявили о завершении карьеры.
Ранее бывший футболист московского "Локомотива" Руслан Пименов поделился мнением о назначении полузащитника Юрия Газинского капитаном сборной России.