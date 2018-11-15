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Роналду готовится к свадьбе
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Роналду сделал предложение подруге 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Португальский футболист Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес после двух лет отношений. Об этом сообщает Quem Acontece.
Дата будущей свадьбы пока неизвестна. По данным издания, футболист попросил Родригес выйти за него во время каникул в Лондоне, преподнеся ей кольцо от Cartier.
«Мало кто знает подробности о свадьбе, но известно, что Джио [Джорджина — прим.ред.] уже примеряет свадебные платья», — заявил неназванный источник издания.
33-летний Роналду и 23-летняя Родригес вместе с конца 2016 года. В ноябре 2017-го девушка родила дочь от футболиста. СМИ уже писали о планах пары сыграть свадьбу летом 2018 года.
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