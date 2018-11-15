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Экс-игрок «Зенита» похвастался частным самолетом
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Бывший футболист «Зенита» похвастался частным самолетом 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Instagram
Форвард «Шанхай СИПГ» бразилец Живанилдо де Соуза, более известный как Халк, разместил фото своего частного самолета. Публикация доступна в Instagram-аккаунте футболиста.
При входе в салон самолета можно заметить изображение игрока в форме китайского клуба. Также на корпус самолета нанесен автограф Халка.
Согласно данным журналиста Танкреди Палмери, опубликованным 13 ноября, бразилец входит в число наиболее высокооплачиваемых футболистов мира. Зарплата Халка составляет 20 миллионов евро в год.
В составе китайского клуба бразильский форвард провел 59 матчей и забил 34 мяча. Халк перешел в «Шанхай СИПГ» из санкт-петербургского «Зенита» в 2016 году. Также в активе бразильца 47 матчей и 11 голов в составе национальной команды.
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