Медсестра чуть не убила парализованного футболиста

Парализованный экс-футболист «Зенита» чуть не умер из-за медсестры

Полностью парализованный бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен чуть не погиб из-за ошибки медсестры, сообщил его биографа Винсент де Врис в рамках интервью изданию De Stentor.

По его словам, две недели назад Риксен, полностью потерявший способность двигаться и разговаривать из-за бокового амиотрофического склероза, попал в одну из шотландских больниц.

Медсестра уложила его на спину и ушла, хотя в инструкции, которую носит с собой Риксен, написано, что его нельзя класть на спину: из-за этого в легких больного скапливается жидкость.

По словам биографа, на следующий день футболист посредством компьютера рассказал ему, что два часа сражался со смертью, пока к нему в палату не заглянула другая медсестра, которая и спасла его, переложив в другую позицию.

Голландский полузащитник выступал за санкт-петербургский «Зенит» с 2006 по 2009 год. Пять лет назад у Риксена диагностировали боковой амиотрофический склероз — неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и последующей атрофии мышц.