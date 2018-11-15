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Суд решил вопрос с освобождением Мамаева
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Мамаеву отказали в выходе из СИЗО под залог 

Рамблер 31 минуту назад
Фото: ТАСС
Тверской суд Москвы отказался рассматривать ходатайство защиты Павла Мамаева об изменении ему меры пресечения. Об этом сообщает «360» со ссылкой на адвоката футболиста Павла Бушманова.
Таким образом, защитникам Мамаева не удалось освободить его под залог. Адвокаты намерены обжаловать отказ в рассмотрении ходатайства, поскольку, по словам Бушманова, право на его подачу предусмотрено законом.
У Мамаева появился шанс на свободу
Ранее сообщалось, что Главное следственное управление ГУ МВД по Москве изменило обвинение Павлу Мамаеву после обнаруженных прокуратурой нарушений законодательства при первоначальном предъявление обвинений.
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