Суд решил вопрос с освобождением Мамаева

Тверской суд Москвы отказался рассматривать ходатайство защиты Павла Мамаева об изменении ему меры пресечения. Об этом сообщает «360» со ссылкой на адвоката футболиста Павла Бушманова.
Таким образом, защитникам Мамаева не удалось освободить его под залог. Адвокаты намерены обжаловать отказ в рассмотрении ходатайства, поскольку, по словам Бушманова, право на его подачу предусмотрено законом.
Ранее сообщалось, что Главное следственное управление ГУ МВД по Москве изменило обвинение Павлу Мамаеву после обнаруженных прокуратурой нарушений законодательства при первоначальном предъявление обвинений.