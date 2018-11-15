Суд решил вопрос с освобождением Мамаева

Мамаеву отказали в выходе из СИЗО под залог

Тверской суд Москвы отказался рассматривать ходатайство защиты Павла Мамаева об изменении ему меры пресечения. Об этом сообщает «360» со ссылкой на адвоката футболиста Павла Бушманова.

Таким образом, защитникам Мамаева не удалось освободить его под залог. Адвокаты намерены обжаловать отказ в рассмотрении ходатайства, поскольку, по словам Бушманова, право на его подачу предусмотрено законом.