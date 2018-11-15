Букмекеры повысили коэффициенты на матчи Лиги наций

В день, когда сборные снова начнут борьбу в Лиге наций, состоится сразу 9 матчей. Централь-ным поединком сегодняшнего дня, вне всяких сомнений, является матч между сборными Хорватии и Испании в Загребе.

Букмекерская компания bwin Россия предложила суперкоэффициент: на улучшенных для иг-роков условиях игрокам предлагается сделать ставку на то, что в матче обе команды смогут забить в первой половине встречи. Поставить на такой исход можно по коэффициенту 5.00

У букмекеров испанцы являются фаворитами, — bwin дает 2.05 на победу «Красной фурии». Ничья оценивается по коэффициенту 3.30, победа хозяев оценена трейдерами коэффициен-том 3.80. Впрочем, хорваты всегда способы дать бой.