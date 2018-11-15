Прокуратура не спасла: Мамаев остается в СИЗО

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев , находящийся под стражей в СИЗО , продолжит отбывать арест в «Бутырке». Тверской суд Москвы отказал футболисту в рассмотрении вопроса об изменении его меры пресечения на освобождение под залог.

Хавбек «Краснодара» Павел Мамаев, отбывающий арест в СИЗО №2 «Бутырка», в ближайшее время не сможет оказаться на свободе. Как информирует «Росбалт»

прокуратура Москвы нашла нарушения федерального законодательства в первоначальных обвинениях, выдвинутых футболисту.

Мамаеву изначально были инкриминированы обвинения по двум статьям — «Побои» и «Хулиганство». После вмешательства прокуратуры ГСУ ГУ МВД по Москве перепредъявило обвинения футболисту, в связи с чем защита Мамаева подала ходатайство в Тверской суд для рассмотрения вопроса об изменении меры пресечения игрока.

Отмечается, что юристы полузащитника «Краснодара» намеревались добиться для своего подзащитного освобождения под залог, однако суд, не назначая заседания для поднятия этого вопроса, отказался рассматривать прошение игрока.

«13 ноября в Тверской районный суд города Москвы поступило обращение адвоката Игоря Бушманова об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на залог в отношении Мамаева. В принятии заявление было отказано», — цитирует представителя суда ТАСС.

При этом в непосредственном нападении на чиновников Мамаев не участвовал и наблюдал за этим со стороны. Однако физический и моральный ущерб водителю Ушаковой он все-таки нанес, за что уже принес извинения и изъявил намерение компенсировать ущерб финансово.

30-летний Мамаев охотно идет на общение с прессой, насколько ему позволяет законодательство.

Футболист рассказал, что за проведенное время в следственном изоляторе многое для себя осознал и очень соскучился по семье. По его мнению, на воле люди не осознают и ценят в полной мере всего того, что имеют.

«Солнышка только не хватает. И хочется на небо любоваться — в прогулочном дворике крыша, так что только с края голубая полоска видна», — начал игрок.

«Опыт колоссальный. На воле спешишь, времени задуматься, побыть наедине с собой, себя послушать нет совсем. А тут этого хватает с лихвой. Многое понял. Что именно? Это скорее личные глубокие переживания, о них не хочется говорить. Еще идет процесс осознания.

Готов хоть прямо сейчас как есть — в резиновых тапочках и майке на волю. Но это не нам решать. Очень соскучился по семье, особенно детям. Так хочется их обнять! Держал бы в объятиях и не отпускал. На воле мы своего счастья не понимаем и многого не ценим», — приводит слова Мамаева « Московский комсомолец ».

Хавбек «быков» подчеркнул, что не имеет претензий и жалоб по поводу условий содержания в СИЗО. В двухместной камере он живет с неким Константином, а проводит время за посещением спортивного зала и чтением религиозной литературе. В камере ее обитатели часто убираются, а также соорудили самодельный иконостас.

Очередное прошение об изменении меры пресечения подал и Александр Кокорин. Адвокат форварда сине-бело-голубых Олег Попов надеется, что арест Кокорина будет заменен на более мягкое наказание, не связанное с лишением свободы. Соответствующую кассационную жалобу юрист нападающего подал в президиум Мосгорсуда

«Александр не опасен для общества, он социализирован, дисциплинирован, имеет родителей, жену и ребенка, является уважаемым игроком клуба «Зенит», который готов за него поручиться», — цитирует Попова ТАСС.

27-летнему Кокорину к тюремным порядкам, судя по всему, оказалось приспособиться сложнее, чем его товарищу.

Несмотря на то, что с Мамаевым их разделяет всего несколько метров (они находятся в соседних камерах), пообщаться друзьям не удается. Если форвард «Зенита» на первом допросе улыбался и шутил, после которого в интернете разлетелась его фотография в добром здравии и наручниках, то после месяца пребывания в СИЗО Александр стал понурым и раздражительным.

Радости футболистам не добавляет и решение СИЗО сократить количество дозволенных им посещений в спортивный зал. Раньше Кокорин и Мамаев могли заниматься на тренажерах пять раз в неделю, но сейчас посещения ограничили до двух в неделю. В «Бутырке» это обосновали тем, что из-за частого нахождения футболистов в спортзале туда не могут попасть другие заключенные. К слову, желание чаще посещать спортивный зал исходит не только из-за возможности посетить тренажеры и придать краску своим тюремным будням. После каждого посещения спортзала заключенные могут принимать душ. Как рассказывали сотрудники СИЗО, большинство подследственных спортзал привлекает именно благодаря этой возможности.

Мамаев и Кокорин пробудут в СИЗО как минимум до 8 октября.