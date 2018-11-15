Ещё
Переводчик довёл до истерики игрока сборной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео: казахский переводчик довёл до истерики игрока сборной Латвии 

Чемпионат.com + ещё 5 20 часов назад
Курьёзный случай произошёл на пресс-конференции перед матчем между сборными Казахстана и Латвии в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций, который состоялся накануне, 15 ноября, и завершился ничьей со счётом 1:1. Во время мероприятия местный переводчик начал запинаться и путать имена футболистов, чем сильно рассмешил латвийского нападающего Дениса Ракеля. В какой-то момент игрок впал в истерику, и ему потребовалось некоторое время, чтобы успокоиться. Отметим, что Ракель в итоге стал автором единственного гола своей команды и тем самым принёс ей одно очко.
Сборная Казахстана после пяти туров занимает второе место в первой группе лиги D с шестью очками в активе. Латвия идёт третьей и имеет то же количество очков, что и замыкающая квартет Андорра (3). Возглавляет группу Грузия, на её счету 13 очков.
Чемпионат.com: последние новости
Зобнин не сыграет со Швецией и завтра вылетит в Москву Адвокат Кокорина: на допросе следователь обозвал Александра неприличным словом Дзюба пропускает тренировку сборной России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорин решился на отчаянный шаг150
Транькову пожелали рака и смерти за слова о Загитовой
Очередной немец помечтал о вызове в сборную России
Сотникова не увидела способных повторить ее фирменный трюк
Боец ММА задержан в Москве21
Видео
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
05:55
Туктамышева прокомментировала провокационное фото
Фигурное катание
00:37
Раскрыты премиальные сборной России за ЧМ-2018
Футбол
04:59
Черчесов обратился к болельщикам
Футбол
00:21
Что спасает Кокорина и Мамаева
Футбол Статьи
14:42
Боец ММА задержан в Москве
MMA
04:41
Две шайбы за минуту: как Россия порвала Канаду
Хоккей
00:44
Кокорин решился на отчаянный шаг
Футбол
00:23
Тарасов выдвинул неожиданное требование по алиментам
Футбол Прочее
00:43
Ответил за драку: UFC лишил боя еще одного друга Хабиба
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение