Видео: казахский переводчик довёл до истерики игрока сборной Латвии

Курьёзный случай произошёл на пресс-конференции перед матчем между сборными Казахстана и Латвии в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций, который состоялся накануне, 15 ноября, и завершился ничьей со счётом 1:1. Во время мероприятия местный переводчик начал запинаться и путать имена футболистов, чем сильно рассмешил латвийского нападающего Дениса Ракеля . В какой-то момент игрок впал в истерику, и ему потребовалось некоторое время, чтобы успокоиться. Отметим, что Ракель в итоге стал автором единственного гола своей команды и тем самым принёс ей одно очко.

Сборная Казахстана после пяти туров занимает второе место в первой группе лиги D с шестью очками в активе. Латвия идёт третьей и имеет то же количество очков, что и замыкающая квартет Андорра (3). Возглавляет группу Грузия, на её счету 13 очков.