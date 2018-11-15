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Следователь оскорбил Кокорина во время допроса
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Адвокат обвинил следователя в оскорблении Кокорина 

Рамблер + ещё 11 3 часа назад
Фото: ТАСС
Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала, что один из следователей оскорбил нападающего «Зенита» во время допроса. Об этом Стукалова рассказала на своей странице в Instagram.
«Сегодня мне стало известно от Александра, что при первичном его допросе без моего участия один из следователей, фамилию которого называть не хочу, обозвал Александра неприличным и оскорбительным словом, и данное обстоятельство Александр занёс в протокол допроса с просьбой разъяснить ему, в связи с чем это произошло и законно ли это», — написала она.
Она отметила, что заявление Кокорина до сих пор не рассмотрено, и предположила, что процессуальный контроль за действиями следственной группы отсутствует.
Адвокат написала, что на следующей неделе оскорбившему Кокорина следователю будет заявлен отвод на основании личной неприязни, которую тот испытывает к футболисту. Также защита собирается заявить отвод его руководителю «за бесконтрольность и попустительство безобразным и незаконным действиям следователя».
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