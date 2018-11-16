Болельщик с флагом России выбежал на поле во время матча

В конце товарищеского матча сборной России с командой Германии на поле выбежал болельщик, сообщает "Советский спорт".
Фанат вышел к футболистам с флагом России. Сначала он подбежал к немецкому защитнику Антонио Рюдигеру, а потом — к вратарю Мануэлю Нойеру, перед которым упал на колени.
Мужчина попытался убежать от стюардов, однако те повалили его на землю и вывели с поля под одобрительные крики и аплодисменты российских трибун.
Фееричный забег болельщика сборной России на поле во время матча с Германией pic.twitter.com/GG9yLWZI8T— OnlineOnTour (@OnlineOnTour) 15 ноября 2018 г.
Встреча завершилась счетом 3:0 в пользу Германии.