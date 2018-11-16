Ещё
Болельщик с флагом России выбежал на поле во время матча
Далее:
Читайте также:
Ещё

Болельщик выбежал на поле с флагом России после матча с Германией 

Газета.Ru + ещё 49 53 минуты назад
В конце товарищеского матча сборной России с командой Германии на поле выбежал болельщик, сообщает "Советский спорт".
Фанат вышел к футболистам с флагом России. Сначала он подбежал к немецкому защитнику Антонио Рюдигеру, а потом — к вратарю Мануэлю Нойеру, перед которым упал на колени.
Мужчина попытался убежать от стюардов, однако те повалили его на землю и вывели с поля под одобрительные крики и аплодисменты российских трибун.
Встреча завершилась счетом 3:0 в пользу Германии.
Газета.Ru: последние новости
Экс-защитник сборной России считает команду Германии фаворитом матча Черчесов объяснил поражение сборной России в матче с Германией Форвард "Боруссии" прокомментировал возможное чемпионство в Германии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разгром в Лейпциге: Германия задавила Россию25
Россия проведет еще один ЧМ впервые в истории
Следователь оскорбил Кокорина во время допроса
«Ждите самый дорогой выставочный бой в истории!»
Суд решил вопрос с освобождением Мамаева
Видео
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
05:55
Туктамышева прокомментировала провокационное фото
Фигурное катание
00:37
Раскрыты премиальные сборной России за ЧМ-2018
Футбол
00:21
Что спасает Кокорина и Мамаева
Футбол Статьи
04:41
Две шайбы за минуту: как Россия порвала Канаду
Хоккей
00:23
Тарасов выдвинул неожиданное требование по алиментам
Футбол Прочее
00:43
Ответил за драку: UFC лишил боя еще одного друга Хабиба
MMA Статьи
00:33
Раскрылся скандал с формой российских гимнастов перед ЧМ
Легкая атлетика
02:27
Кокорину и Мамаеву предрекли реальный срок
Футбол
03:38
Аршавин принял «радостное» решение
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение