Болельщик с флагом России выбежал на поле во время матча

Фееричный забег болельщика сборной России на поле во время матча с Германией pic.twitter.com/GG9yLWZI8T— OnlineOnTour (@OnlineOnTour) 15 ноября 2018 г.

Мужчина попытался убежать от стюардов, однако те повалили его на землю и вывели с поля под одобрительные крики и аплодисменты российских трибун.