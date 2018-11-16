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Венгер не планирует завершать тренерскую карьеру
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Венгер не планирует завершать тренерскую карьеру 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что до сих пор чувствует желание тренировать и поэтому не планирует завершать карьеру.
«Я не планирую завершать карьеру. Люди всегда хотят отправить вас на пенсию, когда вы постареете. Но я буду продолжать. У меня есть преимущество — я с 35 лет в игре и могу делиться знаниями с другими. Вы не должны покидать этот мир, не попытавшись дать что-то людям», передаёт слова Венгера Goal.
Ранее сообщалось, что Венгер опроверг слухи о возможном назначении в «Милан».
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