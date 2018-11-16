Кокорин решился на отчаянный шаг

На своей странице в Instagram Стукалова рассказала о том, что во время допроса один из следователей обозвал спортсмена неприличным словом, после чего Александр попросил занести этот эпизод в протокол допроса. По мнению адвоката футболиста, сотрудник органов не имеет права выражать свою личную неприязнь обвиняемому.

"Сегодня мне стало известно от Александра, что при первичном его допросе без моего участия один из следователей, фамилию которого я называть не хочу, обозвал Александра неприличным и оскорбительным словом, и данное обстоятельство Александр занес в протокол допроса с просьбой разъяснить ему, в связи с чем это произошло и законно ли это", — написала Татьяна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Стукалова (@stukalova_official) 15 Ноя 2018 в 9:10 PST Адвокат спортсмена заявила отвод и его начальнику "за бесконтрольность и попустительство безобразным и незаконным действиям" подчиненного, цитирует Стукалову телеканал "360". В то же время она допускает, что руководитель может быть не согласен с мнением следователя.

Стукалова напомнила, что игрока "Зенита" удерживают под стражей за "скользящий удар стулом по спине и левой руке Пака", и "толчок в грудь". Если бы каждого человека задерживали под стражей за совершение подобных действий, то тогда бы для всех не хватило места в изоляторах и камерах, утверждает она. Адвокат также обвинила СМИ в том, что они "подменили прокурора", передает РИА ФАН