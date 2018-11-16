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Кокорин решился на отчаянный шаг
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Кокорин решился на отчаянный шаг 

Дни.ру 1 час назад
Адвокат нападающего футбольного клуба "Зенит" Татьяна Стукалова подала заявление об отстранении одного из следователей, ведущих дело. Она обвинила его в совершении "безобразных и незаконных действий" по отношению к Александру Кокорину.
На своей странице в Instagram Стукалова рассказала о том, что во время допроса один из следователей обозвал спортсмена неприличным словом, после чего Александр попросил занести этот эпизод в протокол допроса. По мнению адвоката футболиста, сотрудник органов не имеет права выражать свою личную неприязнь обвиняемому.
«Обязательно получат срок»: что спасает Кокорина и Мамаева
"Сегодня мне стало известно от Александра, что при первичном его допросе без моего участия один из следователей, фамилию которого я называть не хочу, обозвал Александра неприличным и оскорбительным словом, и данное обстоятельство Александр занес в протокол допроса с просьбой разъяснить ему, в связи с чем это произошло и законно ли это", — написала Татьяна.
Адвокат спортсмена заявила отвод и его начальнику "за бесконтрольность и попустительство безобразным и незаконным действиям" подчиненного, цитирует Стукалову телеканал "360". В то же время она допускает, что руководитель может быть не согласен с мнением следователя.
Стукалова напомнила, что игрока "Зенита" удерживают под стражей за "скользящий удар стулом по спине и левой руке Пака", и "толчок в грудь". Если бы каждого человека задерживали под стражей за совершение подобных действий, то тогда бы для всех не хватило места в изоляторах и камерах, утверждает она. Адвокат также обвинила СМИ в том, что они "подменили прокурора", передает РИА ФАН.
Ранее спортивный телекомментатор Геннадий Орлов высказался об аресте нападающего клуба "Зенит" и полузащитника "Краснодара". Он уверен, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат реальный тюремный срок. Он отметил, что если раньше спортсменам удавалось избежать серьезного наказания за свои проступки, то теперь "такого не будет".
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