Очередной немец помечтал о вызове в сборную России

Немецкий защитник «Мюнхен 1860» Леон Классен заявил о своем желании выступать за сборную России. Слова футболиста приводит Sport24.

«Соглашусь ли на предложение выступать за Германию, если не буду заигран за сборную России? Тогда откажусь от приглашения Йоахима Лева (главного тренера немецкой сборной, — прим. «Ленты.ру») и буду ждать вызова из России. Я все-таки чувствую себя русским!», — заявил 18-летний футболист. Он также отметил, что следит за чемпионатом России и не исключает, что впоследствии будет там выступать.

Классен родился в Германии у русских родителей. У футболиста двойное гражданство. В активе у Классена уже три матча за сборную России (до 19 лет).