Усэйн Болт поделился мыслями о своём будущем в футболе

Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт поделился мыслями о своём будущем в профессиональном футболе.

«У меня есть много предложений от разных клубов. До конца ноября мы примем решение. Либо перейду куда-то, либо c мечтой будет покончено», — цитирует спортсмена NBC.

В августе Усэйн Болт подписал просмотровый контракт с австралийским клубом «Сентрал Кост Маринерс» и принял участие в нескольких товарищеских матчах, в одном из которых оформил дубль. После этого Болт покинул команду.

Ранее Усэйн Болт прокомментировал уход из австралийского футбольного клуба «Сентрал Кост Маринерс».