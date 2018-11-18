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Усэйн Болт поделился мыслями о своём будущем в футболе
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Усэйн Болт поделился мыслями о своём будущем в футболе 

RT на русском + ещё 8 4 часа назад
Фото: Reuters
Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт поделился мыслями о своём будущем в профессиональном футболе.
«У меня есть много предложений от разных клубов. До конца ноября мы примем решение. Либо перейду куда-то, либо c мечтой будет покончено», — цитирует спортсмена NBC.
В августе Усэйн Болт подписал просмотровый контракт с австралийским клубом «Сентрал Кост Маринерс» и принял участие в нескольких товарищеских матчах, в одном из которых оформил дубль. После этого Болт покинул команду.
Ранее Усэйн Болт прокомментировал уход из австралийского футбольного клуба «Сентрал Кост Маринерс».
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