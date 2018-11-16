Букмекерская компания bwin Россия будет возвращать проигрыши по ставкам

16 ноября, в разгар футбольного сезона, компания bwin Россия объявила о запуске акции «100% Cash Back для новых пользователей». Каждый новый клиент букмекера получит возврат по первому пари в том случае, если оно проиграет. В акции, которая будет действовать до 31 декабря 2018 года, смогут принять участие все новые игроки.

Футбольный сезон в самом разгаре. Во время перерыва в клубных турнирах игры не прекращаются: сборные радуют своих болельщиков яркими матчами в Лиге наций и изобилием красивых мячей почти в каждой встрече.

Для клиентов букмекерской компании bwin Россия сезон продолжится в новом ключе. Букмекер будет возвращать проигрыши по первым пари в рамках новой акции до конца года, — каждый новый клиент компании получит возврат средств в том случае, если его первое пари про-играет. Чтобы принять участие в новой акции, необходимо зарегистрироваться на bwin.ru , внести ставку и сделать пари. В том случае, если пари окажется проигрышным, средства по нему автоматически вернутся в виде FreeBet (бесплатной ставки) в размере первого сделанного пари (сумма возвращаемого FreeBet технически не может превышать 5200 рублей). Срок действия предложения — с 16 ноября 2018 года по 31 декабря 2018 года.

«Ставка со страховкой — лучший способ оценить все преимущества нашего инновационного продукта. Данное предложение уникально для всего букмекерского легального рынка Рос-сии», — прокомментировал Дмитрий Сергеев, генеральный директор bwin в России.