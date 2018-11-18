Финальная стадия Лиги наций пройдет в Португалии 

Первый в истории финальный турнир Лиги наций будет проведен в Португалии, сообщает ТАСС.
Об этом проинформировала пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В марте интерес к проведению финальной стадии выразили Польша, Португалия и Италия. Поскольку их сборные попали вместе в группы 3 лиги A, это автоматически означало, что турнир проведет победитель группы", — сказано в сообщении УЕФА.
Португалия 17 ноября сыграла вничью со сборной Италии, что позволило команде занять первую строчку в группе.
Ранее Португалия и Италия сыграли вничью в матче Лиги наций.