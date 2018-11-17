Касильяс согласился бы вернуться в «Реал»

Из мадридской команды в "Порту" вратарь ушел в 2015 году.

"Если бы мне позвонили из сборной Испании и попросили бы вернуться, я был очень рад. Если бы позвонили из "Реала"? Конечно, я согласился бы. Я никогда не забуду то место, где я вырос.

Уход из "Реала" был правильным решением. Если бы я остался, все закончилось бы еще хуже", — приводит слова Касильяса L'Equipe.

В составе мадридского клуба Касильяс выступал с 1999 года. Он провел за "Реал" 725 матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что футболист "Реала" может продолжить карьеру в "Ювентусе".