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Касильяс согласился бы вернуться в «Реал»
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Касильяс согласился бы вернуться в «Реал» 

Газета.Ru + ещё 5 40 минут назад
Фото: Reuters
Голкипер "Порту" Икер Касильяс рассказал о том, что согласился бы вернуться в мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Из мадридской команды в "Порту" вратарь ушел в 2015 году.
"Если бы мне позвонили из сборной Испании и попросили бы вернуться, я был очень рад. Если бы позвонили из "Реала"? Конечно, я согласился бы. Я никогда не забуду то место, где я вырос.
Уход из "Реала" был правильным решением. Если бы я остался, все закончилось бы еще хуже", — приводит слова Касильяса L'Equipe.
В составе мадридского клуба Касильяс выступал с 1999 года. Он провел за "Реал" 725 матчей во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что футболист "Реала" может продолжить карьеру в "Ювентусе".
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