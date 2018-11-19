Аленичева поймали пьяным за рулем

СМИ сообщили о задержании пьяного Аленичева

Издание утверждает, что в день задержания тренер побывал в баре и повздорил с одним из посетителей. Когда Аленичев покинул бар, его оппонент позвонил в полицию и заявил, что тренер сел за руль пьяным.

В региональном управлении ГИБДД Комсомольской правде » заявили, что 17 ноября в Красноярске был задержан водитель 1972 года рождения. Собеседник газеты отметил, что мужчину заподозрили в пьяном вождении. Имя задержанного правоохранители не раскрыли. В ГИБДД напомнили, что за такое нарушения водителя могут лишить прав на два года и оштрафовать на 30 тысяч рублей.

«КП» утверждает, что речь идет о 46-летнем Аленичеве. По данным издания, он отказался проходить медицинское освидетельствование, но на него составили протокол, а его автомобиль Hyundai забрали на штрафстоянку. Очевидцы задержания заявили «КП», что водитель вел себя вызывающе.