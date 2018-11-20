В УЕФА высказались о перспективах Суперлиги

Президент УЕФА исключил возможность создания Суперлиги

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал слухи о рассмотрении организацией суперлиги из топовых европейских клубов

— Этого не будет. Вот и все. Все эти слухи всего лишь выдумки. Да, у нас есть некоторые предложения, но речь не идет о Суперлиге. Мы хотим, чтобы у всех команд были возможности участвовать в европейских турнирах, — цитирует Чеферина BBC.

При этом основателями турнира будут лишь 11 клубов, а оставшиеся пять получат статус "специально приглашенных гостей".