В УЕФА высказались о перспективах Суперлиги

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал слухи о рассмотрении организацией суперлиги из топовых европейских клубов
— Этого не будет. Вот и все. Все эти слухи всего лишь выдумки. Да, у нас есть некоторые предложения, но речь не идет о Суперлиге. Мы хотим, чтобы у всех команд были возможности участвовать в европейских турнирах, — цитирует Чеферина BBC.
В число 16 клубов, которые обсуждают создание нового турнира, помимо "Реала" и "ПСЖ" входят: "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Бавария", "Ювентус", "Челси", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Милан", "Интер", "Рома", "Атлетико", "Боруссия" (Дортмунд) и "Марсель".
При этом основателями турнира будут лишь 11 клубов, а оставшиеся пять получат статус "специально приглашенных гостей".