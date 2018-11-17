Рыболовлев отказался продавать «Монако»

Рыболовлев не намерен продавать ФК «Монако»

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев не собирается продавать футбольный клуб «Монако». Об этом заявил представитель предпринимателя.

«Дмитрий Рыболовлев не имеет планов по продаже клуба и намерен продолжать поддерживать его развитие, как он всегда это делал, начиная с момента приобретения клуба в 2011 году», — цитирует РИА Новости представителя бизнесмена.

По его словам, Рыболовлев категорически отрицает предположения о его причастности к неправомерным или предосудительным действиям.

«Пока продолжаются судебные разбирательства Дмитрий Рыболовлев не намерен никаким образом комментировать ни их ход, ни свое положение дел в Монако», — сказал он.

Как отмечается, Рыболовлев считает, что «органам правосудия надо дать возможность заниматься своей работой».

«Однако господин Рыболовлев категорически отрицает любые предположения о том, что он мог быть причастен к каким-либо неправомерным или предосудительным действиям», — добавил представитель предпринимателя.

6 ноября стало известно о задержании Рыболовлева по запросу монакского суда, ему были предъявлены обвинения. Позднее он был освобождён из-под стражи.

10 ноября сообщалось, что Рыболовлев находится в России.