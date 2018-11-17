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Рыболовлев отказался продавать «Монако»
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Рыболовлев не намерен продавать ФК «Монако» 

RT на русском + ещё 14 1 час назад
Фото: Reuters
Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев не собирается продавать футбольный клуб «Монако». Об этом заявил представитель предпринимателя.
«Дмитрий Рыболовлев не имеет планов по продаже клуба и намерен продолжать поддерживать его развитие, как он всегда это делал, начиная с момента приобретения клуба в 2011 году», — цитирует РИА Новости представителя бизнесмена.
По его словам, Рыболовлев категорически отрицает предположения о его причастности к неправомерным или предосудительным действиям.
«Пока продолжаются судебные разбирательства Дмитрий Рыболовлев не намерен никаким образом комментировать ни их ход, ни свое положение дел в Монако», — сказал он.
Как отмечается, Рыболовлев считает, что «органам правосудия надо дать возможность заниматься своей работой».
«Однако господин Рыболовлев категорически отрицает любые предположения о том, что он мог быть причастен к каким-либо неправомерным или предосудительным действиям», — добавил представитель предпринимателя.
6 ноября стало известно о задержании Рыболовлева по запросу монакского суда, ему были предъявлены обвинения. Позднее он был освобождён из-под стражи.
10 ноября сообщалось, что Рыболовлев находится в России.
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