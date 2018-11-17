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Салах извинился перед болельщицей
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Салах извинился перед болельщицей за гол на 90-й минуте 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Форвард сборной Египта Мохамед Салах обратился к юной болельщице после победы над Тунисом (3:2). Один из лучших форвардов современности принес ей извинения за то, что забил мяч лишь на 90-й минуте.
Дело в том, что в телетрансляции был показан плакат девочки-болельщицы: "Салах, пожалуйста, забей. Мне надо домой, у меня домашнее задание".
— Я очень старался отпустить тебя домой пораньше, — написал Салах в Твиттере. — Извини, что заставил ждать до последней минуты. Надеюсь, завтра твой учитель отнесется к ситуации с пониманием.
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