Салах извинился перед болельщицей за гол на 90-й минуте

Фото: Евро-футбол.Ру

Форвард сборной Египта Мохамед Салах обратился к юной болельщице после победы над Тунисом (3:2). Один из лучших форвардов современности принес ей извинения за то, что забил мяч лишь на 90-й минуте. Дело в том, что в телетрансляции был показан плакат девочки-болельщицы: "Салах, пожалуйста, забей. Мне надо домой, у меня домашнее задание". — Я очень старался отпустить тебя домой пораньше, — написал Салах в Твиттере. — Извини, что заставил ждать до последней минуты. Надеюсь, завтра твой учитель отнесется к ситуации с пониманием. I really tried to let you go home early, and sorry to have kept you here until the last minute. I hope your teacher tomorrow understands the situation. 🤣— Mohamed Salah (@MoSalah) 16 ноября 2018 г.