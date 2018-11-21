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Фанаты «Спартака» требуют продать Глушакова
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Фанаты «Спартака» потребовали продать Глушакова 

Рамблер + ещё 13 1 час назад
Во время встречи с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном болельщики команды потребовали продать полузащитника Дениса Глушакова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным издания, встреча руководства клуба с фанатами состоялась 20 ноября. На ней также присутствовал вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов.
В ходе часовой встречи представители фанатских движений высказали свои претензии. В частности, они заявили о недовольстве Глушаковым и его возвращением в основной состав, а также о несогласии с отставкой тренера Массимо Карреры. Кроме того, фанаты назвали слабой работу менеджмента клуба и заявили об ошибках в «пиар-составляющей».
По данным «Спорт-Экспресса», Федун и Измайлов согласились с последней претензией. Они анонсировали возможные изменения в руководстве клуба и пообещали снова встретиться с фанатами.
Об увольнении Карреры стало известно 22 октября. Клуб поблагодарил итальянца за работу, отметив, что он был «одним из творцов» чемпионского титула «Спартака». Однако итоги прошлого сезона были неудовлетворительными, как и игра команды в нынешнем сезоне. В сезоне-2016/2017 «Спартак» во главе с Каррерой стал чемпионом России и выиграл Суперкубок. Прошлый сезон команда закончила на третьем месте.
Фанаты выступали против увольнения итальянца, распевали оскорбительные кричалки, посвященные Федуну, и вывешивали не менее оскорбительные баннеры. После возвращения в основной состав Глушакова, конфликтовавшего с Каррерой, аналогичные кричалки и баннеры начали посвящать ему.
В сентябре СМИ писали, что капитана «Спартака» Глушакова отстранили от тренировок с основным составом команды из-за лайка, который он поставил посту с критикой тренера Массимо Карреры в Instagram. Сам Глушаков заявлял, что у них с тренером все в порядке.
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