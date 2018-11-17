Сёмин высказался о неудачах «Локомотива» в ЛЧ

Сёмин высказался о неудачах «Локомотива» в Лиге чемпионов

«Мы за четыре тура создали больше моментов, чем наши соперники, но проиграли из-за того, что они реализуют свои шансы лучше, чем мы. Где-то не хватает везения, где-то опыта — мы ведь не были в Лиге чемпионов четырнадцать лет. Но сдаваться не собираемся», — приводит слова Сёмина «Спорт-экспресс».

По итогам четырёх туров не набрал ни одного очка и потерял шансы на выход в 1/8 финала турнира.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» прокомментировал результаты команды в этом сезоне.