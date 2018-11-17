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Сёмин высказался о неудачах «Локомотива» в ЛЧ
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Сёмин высказался о неудачах «Локомотива» в Лиге чемпионов 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин высказал мнение о результатах команды в Лиге чемпионов.
«Мы за четыре тура создали больше моментов, чем наши соперники, но проиграли из-за того, что они реализуют свои шансы лучше, чем мы. Где-то не хватает везения, где-то опыта — мы ведь не были в Лиге чемпионов четырнадцать лет. Но сдаваться не собираемся», — приводит слова Сёмина «Спорт-экспресс».
По итогам четырёх туров не набрал ни одного очка и потерял шансы на выход в 1/8 финала турнира.
Ранее председатель совета директоров «Локомотива» прокомментировал результаты команды в этом сезоне.
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