Муса признан лучшим игроком года в Нигерии

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Ахмед Муса признан лучшим игроком 2018 года в Нигерии.

"Стать футболистом года в Нигерии — огромная честь. Хочу поблагодарить товарищей по команде, которые помогают мне быть лучше, и всех, кто поддерживает меня. Всё это для вас" — написал 26-летний футболист в твиттере.

Стоит отметить, что первую половину 2018 года Муса провёл в московском ЦСКА на правах аренды, сыграл 16 матчей, забил 7 мячей и сделал 3 ассиста. Затем форвард дважды отличился в трёх играх на ЧМ-2018. А в августе он перебрался в "Аль-Наср", провёл 8 поединков, записал в свой актив 4 гола и 3 результативных передачи.