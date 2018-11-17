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«Спартак» отказался от одной из зимних трансферных целей
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«Спартак» отказался от одной из зимних трансферных целей 

Soccer News 40 минут назад
Фото: Soccer News
Московский "Спартак" отказался от одной из своих зимних трансферных целей, сообщает "Чемпионат.com".
По информации источника, "красно-белые" вышли из гонки за полузащитником "Ахмата" Антоном Швецом.
В столичном клубе решили, что позиция центрального хавбека в команде отлично укомплектована и не нуждается в усилении.
Ранее утверждалось, что на подписании Швеца настаивает новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов, а его трансфер может обойтись в три миллиона евро.
В текущем сезоне Швец сыграл за "Ахмат" 9 матчей и забил 1 гол.
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