«Спартак» отказался от одной из зимних трансферных целей 

Московский "Спартак" отказался от одной из своих зимних трансферных целей, сообщает "Чемпионат.com".
По информации источника, "красно-белые" вышли из гонки за полузащитником "Ахмата" Антоном Швецом.
В столичном клубе решили, что позиция центрального хавбека в команде отлично укомплектована и не нуждается в усилении.
Ранее утверждалось, что на подписании Швеца настаивает новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов, а его трансфер может обойтись в три миллиона евро.
В текущем сезоне Швец сыграл за "Ахмат" 9 матчей и забил 1 гол.