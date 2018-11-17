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Экс-девушка Дибалы рассказала об изменах футболиста
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Экс-девушка форварда «Ювентуса» рассказала об изменах футболиста 

Газета.Ru + ещё 1 22 минуты назад
Фото: Reuters
Бывшая девушка нападающего туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы Антонелла Кавальери рассказала о причинах расставания с футболистом, передает "Советский спорт".
Она уверенна, что аргентинец изменял ей.
"Его бешеная популярность и связи с другими девушками разрушили наши отношения. Он всегда отрицал, что у него были романы на стороне, но в какой-то момент я перестала ему верить. Сняла ломтики ветчины с глаз, собрала чемодан и ушла", — приводит слова Кавальери oggi.it.
В нынешнем сезоне Дибала выступал в составе "старой синьоры" 14 раз, оформив шесть голов.
Ранее сообщалось, что полузащитник мадридского "Реала" Марко Асенсио может продолжить карьеру в Италии.
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