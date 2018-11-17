Экс-девушка Дибалы рассказала об изменах футболиста

Экс-девушка форварда «Ювентуса» рассказала об изменах футболиста

Она уверенна, что аргентинец изменял ей.

"Его бешеная популярность и связи с другими девушками разрушили наши отношения. Он всегда отрицал, что у него были романы на стороне, но в какой-то момент я перестала ему верить. Сняла ломтики ветчины с глаз, собрала чемодан и ушла", — приводит слова Кавальери oggi.it.

В нынешнем сезоне Дибала выступал в составе "старой синьоры" 14 раз, оформив шесть голов.