Сборная России готовится к матчу со Швецией

Сборная России по футболу продолжает подготовку к заключительному матчу Лиги наций с национальной командой Швеции. Константин Рауш пропустил субботнюю тренировку из-за травмы спины, а Фёдор Кудряшов занимался по индивидуальной программе. Роман Зобнин точно не поможет коллективу в игре со скандинавами и уже покинул расположение коллектива, а Артём Дзюба проходит восстановление после повреждения колена.
Череда травм
После поражения от Германии российские футболисты приступили к подготовке к заключительному матчу Лиги наций со шведами. Дружина Станислава Черчесова, которая ещё в преддверии игры с четырёхкратным чемпионам мира была серьёзно ослаблена травмами, лишилась ещё одного исполнителя. Накануне стало известно, что в лазарете компанию Артёму Дзюбе, Александру Головину, Денису Черышеву и Марио Фернандесу составит Роман Зобнин. Полузащитник «Спартака» испытывал проблемы с мышцами бедра ещё по прилёту в расположении коллектива, а после игры с Бундесманншафт было принято окончательное решение не рисковать здоровьем атлета.
«Роман Зобнин покинул расположение команды и отправился из Лейпцига в Москву. Он не примет участия в матче Лиги наций против Швеции. Тренерский штаб сборной остался верен своему принципу — не рисковать здоровьем игрока, если для этого имеются даже минимальные основания», — сообщили в пресс-службе национальной команды.
Кроме того, важнейший поединок со Швецией могут пропустить и ещё двое футболистов. Как сообщил главный врач сборной России Эдуард Безуглов, по итогам контрольного матча с Германией повреждения диагностированы у защитников Рауша и Кудряшова. Впоследствии Константин был вынужден пропустить субботнюю тренировку национальной команды, а Фёдор занимался по индивидуальной программе.
«Рауш получил болезненный удар по шее, в связи с чем у него развился миофасциальный синдром мышц спины. Он пропустил сегодняшнюю тренировку, а завтра будет тренироваться по индивидуальной программе. У Фёдора Кудряшова небольшие проблемы с воспалением сухожилия приводящих мышц бедра. Надеемся, оба игрока смогут принять участие в матче со Швецией», — заявил Безуглов.
Также он сообщил, что восстановление от травм также проходят Дзюба, Головин и Черышев. Причём на данный момент не исключено возможное участие форварда «Зенита» в игре со Швецией.
«В Москве под контролем реабилитолога продолжает восстанавливаться Артём Дзюба. 15 ноября он провёл хорошую тренировку, которая продлилась около двух часов. Сегодня у него запланирован день отдыха. Мы находимся с ним на постоянной связи и следим за динамикой, которая явно положительна, — заключил врач.
В компанию к Нойштедтеру и Раушу
В России до сих пор продолжают обсуждать привлечение в национальную команду российского бразильца Ари, но совсем скоро обширный список натурализованных игроков может пополнить ещё один спортсмен. Причём помощь сборной может снова прийти из немецкой Бундеслиги, которая уже делегировала в коллектив Романа Нойшетдтера и Константина Рауша.
О своём желании выступать за сборную России заявил игрок клуба «Мюнхен 1860» Леон Классен. 18-летний защитник, который нынешний сезон проводит во второй лиге Германии, рассказал, что усиленно изучает русский язык и надеется получить вызов от Станислава Черчесова.
«Когда меня вызвали на первый сбор в юношескую команду, я действительно очень плохо говорил по-русски. Но мы много общались с ребятами, и в итоге я подтянул язык. А сейчас мы в семье снова стараемся больше общаться на родном языке, а не на немецком. В дальнейшем стану ещё лучше», — цитирует Классена Sport24.
Он также сказал, как отреагирует в случае, если ему поступит вызов в сборную Германии.
«Откажусь от приглашения Лёва и буду ждать вызова из Черчесова. Я всё-таки чувствую себя русским!» — заключил футболист.
Главный арбитр
Пока подопечные Черчесова в усечённом составе продолжают подготовку к заключительному поединку Лиги наций, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал имена арбитров, которые отработают на матче Россия — Швеция. Коллективы рассудит французская бригада во главе с Бенуа Бастьеном. В роли его помощников выступят Хишам Закрани и Фредерик Хакетт, дополнительных ассистентов — Франсуа Летесье и Жером Мигельгорри. Резервным назначен Николя Дано.
Ранее француз никогда не работал на матчах с участием сборной России, зато за последние два года обслуживал сразу две встречи отечественных клубов в еврокубках. Так, в нынешнем сезоне он трудился на поединке Лиги чемпионов ЦСКА — «Виктория» из Пльзени (2:2), а в прошлом — на игре плей-офф Лиги Европы «Спартак» — «Атлетик» из Бильбао (1:3).
«У Швеции силовая команда»
Тем временем оставшиеся в строю футболисты после поражения от Германии настраиваются на важнейшую игру со Швецией. По словам нападающего сборной России Антона Заболотного, коллектив проанализировал неудачный исход последней встречи.
«Готовимся к следующему матчу, в команде хорошая и рабочая атмосфера. Встреча с Германией дала хороший опыт, мы играли с командой, которая состоит из игроков европейских чемпионатов. Другие скорости. С первых минут было сложновато, но потом уже включаешься, привыкаешь, начинаешь биться более или менее на равных», — цитирует Заболотного РИА Новости.
Он также заявил, что намерен посмотреть трансляцию матча между сборными Турции и Швеции, который пройдёт 17 ноября в Стамбуле.
«Будем смотреть в гостинице. У Швеции силовая команда. В ближайшее время ещё посмотрим их на видео, будем плотно готовиться. Думаю, будет хорошая игра», — добавил форвард «Зенита».
При этом его партнёр по сборной Андрей Семёнов заявил, что российская команда будет играть на победу, несмотря на результат сегодняшнего поединка, а также отметил сильные стороны будущего оппонента.
«Шведы — соперник очень организованный, хорошо развит физически. В том числе, есть и индивидуально сильные футболисты. К каждому у нас есть определённый подход. Постараемся учесть их сильные стороны и сыграть на слабых», — заявил защитник «Ахмата».