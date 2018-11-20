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Лев прокомментировал результат матча с голландцами
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Йоахим Лев: «80 минут у голландцев не было никаких шансов» 

Спорт-Экспресс + ещё 44 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев выразил разочарование упущенной победой в матче Лиги наций с Голландией (2:2). К 85-й минуте встречи немцы вели со счетом 2:0.
— Конечно, я немного разочарован результатом, — цитирует AFP Лева. — Но в целом я увидел больше положительного, чем отрицательного. Хотя в конце нас больно наказали. Мы отлично провели первый тайм, имели свои идеи, моменты в атаке. Во втором тайме должны были ставить точку — было два или три момента для этого. 80 минут у голландцев не было никаких шансов. Но в последние десять минут мы расслабились. Это цена, которую платит молодая команда, чтобы накопить опыт. Но у нас хорошая база на будущее.
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