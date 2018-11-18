Ханни назвал лучшего игрока РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Софьян Ханни заявил, что считает одноклубника Романа Зобнина лучшим игроком Российской Премьер-лиги (РПЛ).
«Зобнин — лучший футболист РПЛ, на него можно положиться. Он быстро адаптируется к любым изменениям, к системе игры. Роман — универсальный футболист. И порой он один бегает за двух-трёх игроков», — приводит слова алжирца пресс-служба московского клуба.
Он также отметил, что мало говорит за пределами поля, но очень старается в самой игре.
«Кроме того, вы все видели, как он показал себя на чемпионате мира в России», — сказал Ханни.
Ранее сообщалось, что Зобнин покинул расположение сборной России по футболу и не сыграет со Швецией.