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Ханни назвал лучшего игрока РПЛ
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Полузащитник «Спартака» Ханни назвал Зобнина лучшим футболистом РПЛ 

RT на русском + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник московского «Спартака» Софьян Ханни заявил, что считает одноклубника Романа Зобнина лучшим игроком Российской Премьер-лиги (РПЛ).
«Зобнин — лучший футболист РПЛ, на него можно положиться. Он быстро адаптируется к любым изменениям, к системе игры. Роман — универсальный футболист. И порой он один бегает за двух-трёх игроков», — приводит слова алжирца пресс-служба московского клуба.
Он также отметил, что мало говорит за пределами поля, но очень старается в самой игре.
«Кроме того, вы все видели, как он показал себя на чемпионате мира в России», — сказал Ханни.
Ранее сообщалось, что Зобнин покинул расположение сборной России по футболу и не сыграет со Швецией.
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