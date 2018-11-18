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МЮ хочет купить вратаря сборной Англии
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«Манчестер Юнайтед» хочет купить вратаря сборной Англии 

Вести.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: EPA
"Манчестер Юнайтед" не станет удерживать вратаря Давида Де Хеа, чей контракт истекает в 2019 году. Клуб планирует пригласить на смену испанцу голкипера сборной Англии Джордана Пикфорда из "Эвертона".
Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Манчестер Юнайтед" рассматривает кандидатуру 24-летнего Джордана Пикфорда. "Красные дьяволы" могут заплатить за вратаря "Эвертона" 70 миллионов евро. Однако это произойдет, если испанец Де Хеа не продлит контракт.
Джордан Пикфорд, пришедший в "Эвертон" в 2017 году из "Сандерленда", за короткий срок стал одним из лучших вратарей премьер-лиги. Кроме того, Пикфорд утвердился в качестве основного голкипера английской сборной, в составе которой превосходно выступил на чемпионате мира.
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