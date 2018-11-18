МЮ хочет купить вратаря сборной Англии

«Манчестер Юнайтед» хочет купить вратаря сборной Англии

"Манчестер Юнайтед" не станет удерживать вратаря Давида Де Хеа, чей контракт истекает в 2019 году. Клуб планирует пригласить на смену испанцу голкипера сборной Англии Джордана Пикфорда из "Эвертона".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Манчестер Юнайтед" рассматривает кандидатуру 24-летнего Джордана Пикфорда. "Красные дьяволы" могут заплатить за вратаря "Эвертона" 70 миллионов евро. Однако это произойдет, если испанец Де Хеа не продлит контракт.

Джордан Пикфорд, пришедший в "Эвертон" в 2017 году из "Сандерленда", за короткий срок стал одним из лучших вратарей премьер-лиги. Кроме того, Пикфорд утвердился в качестве основного голкипера английской сборной, в составе которой превосходно выступил на чемпионате мира.