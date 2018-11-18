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Фурсенко ответил на вопрос об Аршавине в «Зените»
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Фурсенко ответил на вопрос о возможном возвращении Аршавина в «Зенит» 

RT на русском + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего Андрея Аршавина в команду.
«Давайте не будем опережать события. С Андреем у нас очень хорошие отношения. Я созванивался с ним. Сейчас его контракт ещё пока действует, и вернётся Андрей только в декабре. Будет день — и будет пища», — приводит слова Фурсенко пресс-служба клуба.
Аршавин играл в системе «Зенита» с 1999 года. За основную команду он выступал с 2000 по 2008, а затем с 2012 по 2015 годы, проведя в общей сложности 352 матча, забив 74 мяча и отдав 99 голевых передач. с 2016 года Аршавин играл за казахстанский «Кайрат». 11 ноября он объявил о завершении профессиональной карьеры.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Леандро Паредес дал согласие на переход в «Милан».
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