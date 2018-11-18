Фурсенко ответил на вопрос об Аршавине в «Зените»

Фурсенко ответил на вопрос о возможном возвращении Аршавина в «Зенит»

«Давайте не будем опережать события. С Андреем у нас очень хорошие отношения. Я созванивался с ним. Сейчас его контракт ещё пока действует, и вернётся Андрей только в декабре. Будет день — и будет пища», — приводит слова Фурсенко пресс-служба клуба.

Аршавин играл в системе «Зенита» с 1999 года. За основную команду он выступал с 2000 по 2008, а затем с 2012 по 2015 годы, проведя в общей сложности 352 матча, забив 74 мяча и отдав 99 голевых передач. с 2016 года Аршавин играл за казахстанский «Кайрат». 11 ноября он объявил о завершении профессиональной карьеры.