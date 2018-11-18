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Акинфеев отказался обсуждать ошибку в матче с «Ромой»
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Акинфеев отказался обсуждать свою ошибку в матче с «Ромой» 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Alessandro Bianchi/Reuters
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев отказался отвечать на вопрос про собственную ошибку в матче против итальянской "Ромы" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Sport24.
Неточность действий голкипера привела к голу соперников.
"В этом моменте произошел гол, вот и все. Всегда говорю: если кто-то начинает копаться в таких вещах — этот не добежал, вратарь ошибся — пожалуйста! Никогда не буду никого обвинять и показывать пальцем, что кто-то виноват", — поделился мнением игрок армейцев.
Также он считает, что проигрыш со счетом 1:2 не является зазорным.
"Мы проиграли матч, но проиграли в хорошей борьбе. И не скажу, что мы сыграли хуже. Было видно, что "Рома" немножко добавляла, а нам не хватило сил сопротивляться этому. Возможно, если бы не второй гол, по моим ощущениям, могли сыграть вничью. Но, к сожалению, получили удаление, и через несколько минут второй мяч — все сразу навалилось", — подчеркнул Акинфеев.
На данный момент ЦСКА занимает третью строчку в группе G турнирной таблицы Лиги чемпионов, уступая итальянскому клубу и мадридскому "Реалу".
Ранее экс-форвард ЦСКА Муса был назван футболистом года в Нигерии.
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