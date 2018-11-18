Акинфеев отказался обсуждать ошибку в матче с «Ромой»

Акинфеев отказался обсуждать свою ошибку в матче с «Ромой»

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев отказался отвечать на вопрос про собственную ошибку в матче против итальянской "Ромы" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Sport24.

Неточность действий голкипера привела к голу соперников.

"В этом моменте произошел гол, вот и все. Всегда говорю: если кто-то начинает копаться в таких вещах — этот не добежал, вратарь ошибся — пожалуйста! Никогда не буду никого обвинять и показывать пальцем, что кто-то виноват", — поделился мнением игрок армейцев.

Также он считает, что проигрыш со счетом 1:2 не является зазорным.

"Мы проиграли матч, но проиграли в хорошей борьбе. И не скажу, что мы сыграли хуже. Было видно, что "Рома" немножко добавляла, а нам не хватило сил сопротивляться этому. Возможно, если бы не второй гол, по моим ощущениям, могли сыграть вничью. Но, к сожалению, получили удаление, и через несколько минут второй мяч — все сразу навалилось", — подчеркнул Акинфеев.

На данный момент ЦСКА занимает третью строчку в группе G турнирной таблицы Лиги чемпионов, уступая итальянскому клубу и мадридскому "Реалу"

Ранее экс-форвард ЦСКА Муса был назван футболистом года в Нигерии.