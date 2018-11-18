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Семак объяснил выбор схемы с тремя защитниками
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Семак объяснил выбор схемы с тремя защитниками 

News.ru 3 часа назад
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему в сегодняшнем товарищеском матче с «Шальке» (2:1) вновь использовал схему с тремя защитниками. Аналогичная тактика применялась во встрече Лиги Европы против «Бордо»
«Мы не собираемся делать эту схему базовой, но должны иметь её ввиду. Мы должны знать, как играть с командами, использующими схему в три защитника. Руководствовались исключительно тем, какие игроки есть у нас в наличии», — цитирует «Спорт-Экспресс» Семака.
Также он пояснил, зачем поставил на правый фланг левшу Евгения Чернова.
«Неизвестно, увидим ли мы эту схему в официальных матчах. Вы знаете, что Жирков давно травмирован, у Смольникова повреждение, у Анюкова было… У нас остались только два игрока на фланги — Набиуллин и Чернов. Решили посмотреть, как левоногий игрок будет действовать на правой бровке», — добавил тренер.
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