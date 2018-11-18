Щенников вызван в сборную России по футболу перед матчем со Швецией

Фото: Dmitry Golubovich globallookpress.com

Защитник ЦСКА Георгий Щенников вызван в расположение сборной России по футболу для подготовки к матчу шестого тура Лиги Наций с национальной командой Швеции. Как сообщает пресс-служба сборной, Щенников вызван в команды вместо травмированного Фёдора Кудряшова , который из-за травмы не сможет помочь команде в матче со шведами. Отмечается, что Щенников прибудет в расположение сборной вместе с Артёмом Дзюбой — 18 ноября. Матч Лиги наций между Россией и Швецией состоится 20 ноября в Стокгольме. Начало запланировано на 22:45 мск. Ранее сообщалось, что Константин Рауш покинет расположение сборной России.