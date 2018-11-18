Саутгейт сделал заявление после матча Англия — Хорватия

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу своей команды в матче группового этапа Лиги наций с Хорватией (2:1).

"Я очень горжусь своей командой. Большую часть матча мы владели инициативой и создавали моменты.

Мы пропустили гол в результате контратаки, и это стало проверкой нашего терпения. Также нам повезло, когда наш игрок выбил мяч с линии.

Мы показали отличную игру, но один гол был забит после аута, второй — в результате стандартного положения. Наверное, мы не новая Англия. Мы — та Англия, которая была всегда. Я горжусь тем, что мы добились в этом году", — приводит слова Саутгейта BBC.

Благодаря этой победе Англия вышла в полуфинал Лиги наций, который пройдет в июне 2019 года в Португалии.