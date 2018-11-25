Болельщики напали на автобус с футболистами и сорвали финал Кубка Либертадорес

Руководители Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL) перенесли второй финальный матч Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» на 25 ноября. Такое решение было принято из-за беспорядков, сообщает TyC Sports.

Болельщики «Ривер Плейт» забросали камнями автобус с футболистами «Бока Хуниорс» и распылили слезоточивый газ. В результате несколько футболистов получили серьезные ранения.

Первый матч финала Кубка Либертадорес завершился вничью — 2:2.