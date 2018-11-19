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Сарри рассказал о страданиях во время матчей
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Маурицио Сарри: «Футбольные матчи были для меня страданием» 

Спорт-Экспресс + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что будучи футболистом не испытывал удовольствия при игре в защите. 59-летний специалист хотел получать радость от футбола.
— Когда я был игроком, мне нравилось тренироваться, — приводит слова Сарри официальный сайт "Челси". — Я всегда хотел быть частью команды. Работа доставляла мне удовольствие, но матчи были больше похожи на страдание из-за того, в какой футбол тогда играли. Как защитник я должен был останавливать соперников, но первое время хотел получать радость от футбола. Я думаю, что сейчас все то же самое, иначе это было бы только работой. Не вижу смысла в футболе без веселья.
В Италии есть культура результата, но в последние несколько лет в моей стране она меняется, появилась тенденция к более развлекательной игре.
"Челси" после 12 туров занимает третье место в чемпионате Англии с 28 очками.
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