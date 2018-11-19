Бразильский игрок захотел остаться в ЦСКА надолго

Бразильский защитник хочет остаться в ЦСКА на долгие годы

Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао рассказал о своем пребывании в столичном клубе, передает интернет-портал Bobsoccer.

Красно-синие арендовали 22-летнего бразильца прошедшим летом. Бекао признался, что хочет остаться в клубе по окончании срока аренды.

"Чувствую себя, как дома! Счастлив, что ЦСКА отворил для меня двери. Меня отлично приняли, я сразу ощутил домашнее тепло. Также очень благодарен нашим болельщикам, они замечательно ко мне относятся, и команду здорово поддерживают. Друзья, вы просто супер! Намереваюсь остаться здесь надолго! Хочу выступать за ЦСКА много лет", — рассказал футболист.

Ранее сообщалось, что Бекао рассказал о значимости стадиона "Лужники".