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Бразильский игрок захотел остаться в ЦСКА надолго
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Бразильский защитник хочет остаться в ЦСКА на долгие годы 

Газета.Ru + ещё 4 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао рассказал о своем пребывании в столичном клубе, передает интернет-портал Bobsoccer.
Красно-синие арендовали 22-летнего бразильца прошедшим летом. Бекао признался, что хочет остаться в клубе по окончании срока аренды.
"Чувствую себя, как дома! Счастлив, что ЦСКА отворил для меня двери. Меня отлично приняли, я сразу ощутил домашнее тепло. Также очень благодарен нашим болельщикам, они замечательно ко мне относятся, и команду здорово поддерживают. Друзья, вы просто супер! Намереваюсь остаться здесь надолго! Хочу выступать за ЦСКА много лет", — рассказал футболист.
Ранее сообщалось, что Бекао рассказал о значимости стадиона "Лужники".
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