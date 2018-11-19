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Влашич оценил переход в ЦСКА
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Влашич назвал переход в ЦСКА своим лучшим решение 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич поделился эмоциями после дебютного матча в составе сборной Хорватии, передает "Советский спорт".
21-летний хавбек в игре против Англии отметился голевой передачей, однако его команда уступила со счетом 1:2. Он отметил, что сезон после перехода в армейский клуб складывается для него хорошо.
"Сыграть на "Уэмбли" является мечтой каждого, это сказочный стадион, но результат расстроил. Я счастлив, что впервые вышел в основном составе, и надеюсь, что подобных матчей будет много.
Сезон в ЦСКА проходит отлично, я в восторге. Переход в этот клуб был моим лучшим решением. Надеюсь, что я буду продолжать в том же духе", — приводит слова хорвата Slobodna Dalmacija.
В текущем сезоне чемпионата России Влашич провел 11 матчей, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что агент Влашича оценил шансы игрока остаться в ЦСКА.
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