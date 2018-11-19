Влашич оценил переход в ЦСКА

Влашич назвал переход в ЦСКА своим лучшим решение

21-летний хавбек в игре против Англии отметился голевой передачей, однако его команда уступила со счетом 1:2. Он отметил, что сезон после перехода в армейский клуб складывается для него хорошо.

"Сыграть на "Уэмбли" является мечтой каждого, это сказочный стадион, но результат расстроил. Я счастлив, что впервые вышел в основном составе, и надеюсь, что подобных матчей будет много.

Сезон в ЦСКА проходит отлично, я в восторге. Переход в этот клуб был моим лучшим решением. Надеюсь, что я буду продолжать в том же духе", — приводит слова хорвата Slobodna Dalmacija.

В текущем сезоне чемпионата России Влашич провел 11 матчей, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что агент Влашича оценил шансы игрока остаться в ЦСКА.