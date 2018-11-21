Тренеры РПЛ поддержали внедрение VAR в России 

Тренеры и руководители клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержали внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России.
Об этом РИА Новости заявил президент лиги Сергей Прядкин.
«На недавнем совещании тренеров и руководителей клубов РПЛ Юрий Сёмин попросил всех высказаться насчёт VAR в России. Присутствующие выступили за. Если желание есть, то мы вместе будем претворять идею в жизнь. Письмо от РФС о том, как планируется ввести эту систему мы уже получили» — сказал Прядкин.
Ранее сообщалось, что VAR может быть введён в Лиге чемпионов уже со стадии 1/8 финала нынешнего сезона.