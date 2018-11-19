Появилось видео задержания Аленичева

Опубликовано видео задержания Аленичева

Журналист Василий Конов опубликовал в твиттере видео, на которое, предположительно, попал момент задержания тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева

По словам Конова, запись прислали очевидцы. Журналист подчеркнул, что человек на видео похож на Аленичева, но официального подтверждения у него нет.

На записи сотрудники ГИБДД стоят возле Hyundai Sonata белого цвета и говорят с мужчиной и женщиной.

А вот и видео из Красноярска от очевидцев. Пока нет официальной информации — это человек, похожий на Дмитрия Аленичева. https://t.co/xalLwvJq7Thttps://t.co/V27LbtCHJu pic.twitter.com/HjjoSTq17H— Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) 19 ноября 2018 г.

Ранее СМИ сообщили, что Аленичева задержали в Красноярске 17 ноября, заподозрив в езде за рулем в нетрезвом состоянии. По данным «Комсомольской правды», он отказался проходить медицинское освидетельствование, но на него составили протокол, а его автомобиль Hyundai забрали на штрафстоянку. Очевидцы задержания заявили газете, что водитель вел себя вызывающе.

Сам Аленичев заявил «Спорт-Экспрессу», что в тот вечер пил только безалкогольное пиво, а когда вернулся домой и парковался во дворе, в задний бампер его машины въехал автомобиль. По его словам, через минуту появились сотрудники ГИБДД, но ДТП в итоге оформлять не стали. По мнению тренера, информацию о пьяном вождении распространили недоброжелатели, которые хотят испортить его репутацию и вынудить уйти в отставку.