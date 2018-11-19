Ещё
Появилось видео задержания Аленичева
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опубликовано видео задержания Аленичева 

Рамблер 2 часа назад
Журналист Василий Конов опубликовал в твиттере видео, на которое, предположительно, попал момент задержания тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева.
По словам Конова, запись прислали очевидцы. Журналист подчеркнул, что человек на видео похож на Аленичева, но официального подтверждения у него нет.
Аленичева поймали пьяным за рулем
На записи сотрудники ГИБДД стоят возле Hyundai Sonata белого цвета и говорят с мужчиной и женщиной.
Ранее СМИ сообщили, что Аленичева задержали в Красноярске 17 ноября, заподозрив в езде за рулем в нетрезвом состоянии. По данным «Комсомольской правды», он отказался проходить медицинское освидетельствование, но на него составили протокол, а его автомобиль Hyundai забрали на штрафстоянку. Очевидцы задержания заявили газете, что водитель вел себя вызывающе.
Сам Аленичев заявил «Спорт-Экспрессу», что в тот вечер пил только безалкогольное пиво, а когда вернулся домой и парковался во дворе, в задний бампер его машины въехал автомобиль. По его словам, через минуту появились сотрудники ГИБДД, но ДТП в итоге оформлять не стали. По мнению тренера, информацию о пьяном вождении распространили недоброжелатели, которые хотят испортить его репутацию и вынудить уйти в отставку.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянок назвали «чернобыльскими уродами»354
Обвиненный в пьяной езде Аленичев оправдался
Хабиб отреагировал на убийство росгвардейца8
Отец Нурмагомедова отрекся от убийцы росгвардейца1
Бутырская оценила форму Загитовой и Медведевой
Видео
07:56
Тутберидзе рассказала о желании Загитовой бросить спорт
Фигурное катание
01:24
Вратарь забил мяч ударом от своих ворот
Футбол
00:58
Боец ММА с разворота нокаутировал соперника
MMA
02:17
Россиянок назвали «чернобыльскими уродами»
Хоккей
00:32
Появилось видео задержания Аленичева
Футбол
00:11
Страшная авария гонщицы попала на видео
Автоспорт Прочее
00:24
Загитова сделала неожиданное признание
Фигурное катание
01:06
Медведева оказалась в шаге от провала
Фигурное катание Статьи
07:56
Загитова чуть не бросила спорт
Фигурное катание Статьи
04:26
Какой ценой Загитова победила в Москве
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение