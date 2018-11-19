Обвиненный в пьяной езде Аленичев оправдался

Аленичев объяснил задержание сотрудниками ГИБДД

Тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев опроверг информацию о задержании за пьяную езду и связал такие слухи с происками недоброжелателей. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам Аленичева, его действительно остановили сотрудники ГИБДД , но в итоге они «разошлись».

В тот день тренер отдыхал в ресторане с семьей и пил безалкогольное пиво. Когда он парковался возле дома после ресторана, в его машину сзади въехал автомобиль. Аленичев вышел из машины, осмотрел оба авто, не нашел повреждений и предложил водителю разъехаться. Однако тот заявил, что уже вызвал полицию.

Через минуту около их машин появились сотрудники ГИБДД, утверждает Аленичев. По его словам, его оппонент попытался описать момент столкновения, но в показаниях путался.

«Я вышел из автомобиля предъявить документы, и в машину меня уже отказались пускать, хватали за руки, не давали позвонить. На улице -23!» — возмутился тренер.

В итоге мужчину, въехавшего в авто Аленичева, опустили. Сотрудники ГИБДД сказали, что о ДТП речи не идет, а приехали они «по наводке».

Аленичев подчеркнул, что отказался что-либо подписывать. Затем приехал представитель клуба, и они с сотрудниками ГИБДД разошлись.

По мнению тренера, информацию о пьяном вождении распространили недоброжелатели, которые хотят испортить его репутацию и вынудить уйти в отставку. Он отметил, что все события последнего месяца происходят «неспроста». Аленичев привел в пример интервью нападающего «Енисея» Артура Малояна с критикой в его адрес.

Ранее СМИ сообщили, что Аленичева задержали в Красноярске 17 ноября, заподозрив в езде за рулем в нетрезвом состоянии. По данным «Комсомольской правды», он отказался проходить медицинское освидетельствование, но на него составили протокол, а его машину забрали на штрафстоянку. Сам тренер пояснил, что из-за истории с ГИБДД ключи потерялись, машина загораживала въезд остальным, поэтому авто эвакуировали.